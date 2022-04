Sviz: Glede plačila stavke naj najprej svojo nalogo opravi arbitražni svet

Ljubljana, 5. aprila - Ali so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. marca stavkali, upravičeni do nadomestila plače za dan stavke, bo ugotavljal arbitražni svet. Morebitni odtegljaj od plače, ki bi ga bili na račun stavke deležni zaposleni, preden bo o tem sploh odločal arbitražni svet, bodo v Svizu razumeli kot kaznovanje tistih, ki so stavkali.