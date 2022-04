Zbor za republiko poziva k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 5. aprila - V Zboru za republiko pozivajo k udeležbi na državnozborskih volitvah. Kot so zapisali v javnem pismu, so volitve priložnost "da naredimo iz slovenske pomladi leta 1990 slovensko poletje 2022". Izpostavljajo pozitivne izkušnje z obstoječo koalicijo ter poudarjajo, da je treba politiki izključevanja in "neprepričljivih novih obrazov" reči ne.