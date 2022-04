Janković od strank v volilni tekmi pričakuje tudi odgovore na vprašanja o glavnem mestu

Ljubljana, 5. aprila - Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje, da se bodo stranke v predvolilnem obdobju osredotočile na svojo vizijo, program in izzive v naslednjem desetletju, tudi ko gre za vprašanje odnosa do glavnega mesta. Ne glede na to, komu bo po volitvah pripadlo mesto mandatarja, namreč pričakuje dobro sodelovanje med vlado in mestom.