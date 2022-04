Novogoriški vrtec Čriček po lanskem požaru ponovno napolnil otroški vrvež

Nova Gorica, 5. aprila - Med prenovitvenimi deli je 6. julija zagorelo v eni izmed igralnic v vrtcu Čriček v Kromberku. Prenova se je zaradi uničenih prostorov in opreme zavlekla, prejšnji teden pa so ga po dobrega pol leta spet napolnili otroci in vzgojiteljice. Prenova vrtca je stala 300.000 evrov in jo bo krila zavarovalnica.