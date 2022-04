Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov o letošnjih shemah kakovosti

Ljubljana, 5. aprila - Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov je na današnji seji, ki se je je udeležil minister Jože Podgoršek, obravnaval stanje na področju promocije v sektorjih mleka in mesa. Seznanil se je s končnim poročilom programa promocije v sektorju sadja in z načrtovano promocijo shem kakovosti v letošnjem letu.