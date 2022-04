Socialni demokrati predstavili načrt za kakovostnejše in dostopnejše javno zdravstvo

Ljubljana, 5. aprila - Socialni demokrati (SD) so danes predstavili svoj načrt za kakovostno in dostopno javno zdravstvo, osrednji cilj katerega je vsakomur zagotoviti pregled pri specialistu v 30 dneh. Kot je poudarila predsednica SD Tanja Fajon, se mora v javno zdravstvo investirati več denarja, obenem pa jasno ločiti javno in zasebno zdravstvo.