Pogrešani rokopisi Charlesa Darwina so se vrnili v univerzo Cambridge

Cambridge, 5. aprila - V univerzitetno knjižico v Cambridgeu so se vrnili rokopisi Charlesa Darwina, v katerih so zapisane njegove pionirske zamisli o evoluciji, vsebujejo pa tudi znamenito skico Drevo življenja. Rokopise so pogrešali kar 21 let, vrnjeni so bili anonimno. Rokopisi so v dobrem stanju in brez očitnih znakov poškodb, je v izjavi zapisala univerza.