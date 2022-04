V Cerknici bodo podelili letošnje Gerbičeve nagrade

Cerknica, 6. aprila - Zveza slovenskih glasbenih šol bo nocoj v Cerknici podelila letošnje nagrade in priznanja Frana Gerbiča za dosežke v glasbeni vzgoji in izobraževanju. Nagradi za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja bosta prejela Olga Ulokina in Andrej Lorber.