Začenja se druga faza prodaje vstopnic za mundial

Doha, 5. aprila - Danes se je začela druga faza prodaje vstopnic za nogometno svetovno prvenstvo v Katarju, so sporočili organizatorji. "Osebe, ki so izpolnile zahtevo za vstopnice, bodo o izidu obveščene po elektronski pošti najpozneje do 31. maja," so sporočili iz Mednarodne nogometne zveze Fife.