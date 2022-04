V Marlesu predstavili Dom24h kot hišo prihodnosti

Maribor, 5. aprila - Konzorcij 12 slovenskih podjetij na čelu z družbo Marles je v okviru projekta Dom24h razvil hišo z inovativnim konceptom bivanja in dela na domu. Objekt je z vrsto na novo razvitih rešitev energetsko samozadosten in se med drugim ponaša z enovitim informacijskim sistemom upravljanja pametnih naprav in pohištva.