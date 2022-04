Na Ljubljanski borzi dopoldne bolj pesimistično razpoloženje

Ljubljana, 5. aprila - Na Ljubljanski borzi so se dopoldne delnice v povprečju pocenile, indeks SBI TOP pa se je spustil 0,18 odstotka pod gladino. Cenijo se vse najpomembnejše delnice, razen delnic Triglava, Krke in Telekoma. Vlagatelji najbolj povprašujejo po delnicah Krke, ki so 0,21 odstotka nad izhodiščno vrednostjo.