Za kanalizacijo v Tržiču tudi državna sredstva

Tržič, 5. aprila - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Tržič v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Kot so sporočili z ministrstva, bo država za 6,9 milijona evrov vreden projekt namenila 386.000 evrov, evropski kohezijski sklad pa 2,18 milijona evrov.