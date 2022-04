Nemčija zaprla rusko spletno tržnico Hydra

Berlin, 5. aprila - Nemčija je danes onemogočila delovanje največje svetovne nezakonite spletne tržnice na temnem spletu Hydra in zasegla bitcoine v vrednosti 23 milijonov evrov, je sporočila nemška zvezna policija BKA. Preiskave ruske nezakonite tržnice so se začele avgusta 2021, v njih so sodelovali tudi ameriški organi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.