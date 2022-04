Na celjskem sejmišču odprli Mednarodni industrijski sejem

Celje, 5. aprila - Na celjskem sejmišču so danes odprli bienalni Mednarodni industrijski sejem, ki bo potekal do petka. Kot je ob tej priložnosti prek video klica povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, so bili sejmi vedno pomembni za industrijsko panogo, saj so pokazatelj njenega razvoja in napredka.