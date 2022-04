Na avstrijskem filmskem festivali Diagonale tudi film Izginjanje

Gradec, 9. aprila - Na festivalu Diagonale v Gradcu bodo danes in v nedeljo prikazali celovečerni dokumentarni film avstrijske režiserke in scenaristke slovenskih korenin Andrine Mračnikar Izginjanje/Verschwinden. Film bo danes na sporedu ob 20.30, v nedeljo ob 11. uri, je razvidno iz sporeda na spletni strani festivala Diagonale.

Andrina Mračnikar se v 90 minut dolgem dokumentarnem filmu ukvarja z izginjanjem slovenskega jezika v vsakdanu na avstrijskem Koroškem. Film je poziv proti resignaciji in za pogumno politično akcijo, so med drugim zapisali v filmskem katalogu.

Ob tem so še zapisali, da je na avstrijskem Koroškem pred letom 1910 okoli 90 odstotkov vseh prebivalcev govorilo slovensko, večji del izključno slovensko. Danes jih je npr. v kraju Hodiše na avstrijskem Koroškem le še pet odstotkov. Ta upad je posledica več kot stoletne diskriminacije, ki jo je napajal nacionalizem, ki je segal od zagrizenega do radikalnega, in nevednost nemško govoreče družbe in politike.

Andrina Mračnikar v svojem esejističnem dokumentarnem filmu opozori na veliko politično nujnost. V osebnih pogovorih z družinskimi člani odpira podobo preganjanja, deportacije, nasilja, zahrbtne sovražnosti in birokratskih ovir. Vse te travmatične izkušnje so marsikaterega koroškega Slovenca privedla, da se je odpovedal lastnemu jeziku. Slovenščina, ki je bila poznana v družini, je izven doma vse bolj postajala balast. Pri tem da je na splošno materni jezik veliko stvari hkrati: identiteta, spomin, kolektivna in individualna zgodovina, je še zapisano v filmskem katalogu.

Film Andrine Mračnikar se tako sprašuje, kaj se zgodi, ko vam ta jezik vzamejo v vsakdanjem življenju in kako bi morali in lahko delovali politiki, da bi preprečili izginotje jezika, katerega zaščita je zapisana v avstrijski ustavi.

Andrina Mračnikar za temelj filma Izginjanje ne vzame le družinskih referenc, temveč tudi uradno slavnostno razpoloženje na avstrijskem Koroškem ob stoletnici plebiscita leta 1920, na katerem se je večina koroškega prebivalstva izrekla za republiko Avstrijo in se tako odločila proti nekdanji Jugoslaviji.

Krajša verzija filma Izginjanje je že bila prikazana v okviru uradne obeležitve stoletnice koroškega plebiscita CarinthiJA 2020.

Andrina Mračnikar se je rodila leta 1981 v Halleinu na Solnograškem. Odraščala je na avstrijskem Koroškem. Režijo je študirala na AGRFT v Ljubljani ter režijo in scenarij na Dunajski filmski akademij. Zadnji dve desetletji živi na Dunaju. Doslej je posnela dokumentarna filma Andri 1924 - 1944 (2003) in Korošec govori nemško/Der Kärntner spricht Deutsch (2007). Svoj prvi celovečerni film Ma Folie je režirala leta 2015. Za svoje filme je prejela več nagrad.