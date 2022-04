Na MJU in MNZ pozivajo k uporabi e-fotografij pri vlogah za izdelavo osebnih dokumentov

Ljubljana, 5. aprila - Ministra za notranje zadeve in javno upravo Aleš Hojs in Boštjan Koritnik sta na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) naslovila poziv, naj pri fotografih v čim večji meri zagotovijo uporabo sistema e-fotograf. Da izkoristijo to možnost, pa pozivata tudi državljane, saj bi s tem pospešili izdelavo osebnih dokumentov na upravnih enotah.