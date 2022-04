Vreme: Več jasnine na vzhodu in več oblačnosti na zahodu

Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, le na zahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v nekaterih alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. V petek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in južne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Atlantske vremenske motnje potujejo prek Evrope severno od Alp. Od zahoda doteka k nam postopno toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Dokaj sončno bo, bolj oblačno bo le v Furlaniji Julijski krajini. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v sredo vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.