Azijske borze obarvane zeleno

Tokio, 5. aprila - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali in tako nadaljevali ponedeljkov trend rasti z newyorških in evropskih borz. Med vlagatelji še naprej odmevata nakup delnic Twitterja s strani prvega moža Tesle Elona Muska in vojna v Ukrajini. Borze v Šanghaju, v Hongkongu in na Tajvanu so zaradi praznika sicer zaprte.