Srbska volilna komisija potrdila zmago Vučića in SNS, v Beogradu bo šlo na tesno

Beograd, 5. aprila - Uradni rezultati predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev v Srbiji so potrdili zmago Aleksandra Vućića in njegove Srbske napredne stranke (SNS). Več težav bo SNS imela s prevzemom oblasti v beograjski skupščini, kjer ji bo po podatkih srbske volilne komisije (RIK) pripadlo 48 sedežev od 110.