Los Angeles, 5. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so na domačem ledu pred 18.230 gledalci z 2:3 izgubili proti tekmecu v zahodni konferenci, Calgary Flames. Gosti iz Kanade so zdaj na tretjem mestu zahoda, kralji pa so zdrsnili na peto.