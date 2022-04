V novogoriški galeriji Frnaža na ogled dela Damijana Šturma

Nova Gorica, 5. aprila - V galeriji Frnaža v Novi Gorici bodo nocoj ob 18. uri odprli razstavo del Damijana Šturma z naslovom Smisli človekove zavesti. Razstavljena dela predstavljajo umetnikov novejši opus, slike zadnjih nekaj let, ki so v primerjavi s preteklimi deli občutno drugačne, so zapisali v zgibanko ob razstavi v Krajevni skupnosti Nova Gorica.