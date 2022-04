Primorske novice o kupovanju kmetijskih površin (5. 4.)

Koper, 4. aprila - Nataša Hlaj v komentarju V nebo vpijoča naključja piše o navedbah nekaterih istrskih podjetnikov, da se po novem zanimajo tudi za kmetovanje. "Zanimivo" se ji zdi, da bi ti podjetniki kmetovali prav na površinah, ki so predvidene za centralne dejavnosti, in ne teh, ki imajo status kmetijskih in bodo ta status ohranile tudi v prihodnosti.