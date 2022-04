Pariz zaskrbljen nad poročili o pobojih v operaciji malijskih sil in ruskih plačancev

Pariz, 4. aprila - Francija je danes izrazila globoko zaskrbljenost zaradi informacij, da je bilo v malijski vasi Moura v operaciji pripadnikov malijskih oboroženih sil in ruskih plačancev ubitih na stotine civilistov. V Parizu so pozvali k preiskavi, da bi odgovorne privedli pred roko pravice. Zaradi poročil o domnevnih pobojih so zaskrbljeni tudi v EU.