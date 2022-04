Policija v Sacramentu še vedno išče nedeljskega strelce

Sacramento, 4. aprila - Policija v ameriškem Sacramentu še vedno išče napadalca oz. napadalce, ki so odgovorni za strelski pokol v noči na nedeljo v središču mesta, v katerem je umrlo šest ljudi, 12 jih je ranjenih, od tega so štirje v kritičnem stanju. Policija išče najmanj dva strelca in javnost prosi za videoposnetke in druge dokaze.