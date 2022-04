Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je slovenski premier Janez Janša po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije pri imenovanju neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB Francija Matoza kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Pisale so tudi o srečanju zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije v Zagrebu.