Ministri EU za šport obsodili rusko agresijo in se zavzeli za pomoč ukrajinskim športnikom

Ljubljana, 4. aprila - Svet ministrov Evropske unije za šport je na današnjem zasedanju, ki se ga je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, obsodil rusko agresijo v Ukrajini ter poudaril vlogo in temeljne vrednote evropskega modela športa pri tem. Ministri so se zavzeli tudi za pomoč ukrajinskim športnikom, so sporočili z MIZŠ.