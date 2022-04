Litva zaradi krutosti v Buči izgnala ruskega veleposlanika

Vilnius, 4. aprila - Litovsko zunanje ministrstvo je danes ukazalo ruskemu veleposlaniku, naj zapusti državo. Obenem so odredili zaprtje ruskega konzulata v pristaniškem mestu Klaipeda, je sporočil zunanji minister Gabrielius Landsbergis. Za potezo so se odločili zaradi ruske invazije na Ukrajino in krutosti na območju Buče, poročajo tuje tiskovne agencije.