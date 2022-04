Kandidatne liste potrjene, gospodinjstvom publikacije s seznami kandidatov

Ljubljana, 4. aprila - Volilne komisije so zaključile postopke preverjanja zakonitosti kandidatnih list, opravile so tudi žreb vrstnega reda kandidatnih list v posameznih volilnih enotah, so sporočili z Državne volilne komisije. V naslednjih dneh bodo tako začeli s tiskanjem glasovnic, gospodinjstva pa bodo prejela publikacije s seznami kandidatov v posameznih okrajih.