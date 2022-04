Twitterjeve delnice pomagajo navzgor indeksu Nasdaq

New York, 4. aprila - V New Yorku se je borzno trgovanje začelo v neenotnem vzdušju. Medtem ko sta industrijski indeks Dow Jones in širši S&P 500 nedaleč od izhodišča, je tehnološki indeks Nasdaq več kot odstotek nad gladino. Navzgor ga vlečejo delnice Twitterja z okoli 20-odstotno rastjo, potem ko je več milijard dolarjev v podjetje vložil prvi mož Tesle Elon Musk.