Berlinski filharmoniki prestavili evropski koncert iz Odese v Latvijo

Berlin, 6. aprila - Berlinski filharmoniki so sporočili, da so svoj evropski koncert, ki je bil sprva načrtovan v pristaniškem mestu Odesa na jugu Ukrajine, prestavili v latvijsko mesto Liepaja. Koncert bo sicer v znamenju solidarnosti z Odeso in Ukrajino ter miroljubnega sobivanja v Evropi, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil orkester.