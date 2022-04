V Fazaneriji rasistični vzkliki, pri Muri že obsodili tovrstno obnašanje

Murska Sobota, 4. aprila - Slovenski nogometni obračun med Muro in Koprom, ki se je v sklopu 29. kroga Prve lige Telemach ob zanimivi predstavi končal z zmago Primorcev z 2:1, je imel tudi rasistične izpade nekaterih pristašev Mure. Na to so se že odzvali v soboškem klubu in dejanje obžalovali in obsodili.