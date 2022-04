Begunce iz Ukrajine bi lahko namestili tudi na Jelšanah

Jelšane, 4. aprila - Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov za nastanitev beguncev iz Ukrajine pripravlja tudi nastanitvene kapacitete na mejnem prehodu Jelšane, je potrdila direktorica urada Katarina Štrukelj. Na lokaciji bi lahko namestili med 80 in 100 oseb, kdaj pa je odvisno od števila novih prihodov in povpraševanja za nastanitve.