Fides politične kandidate opozarja, da zdravniki niso samoumevni

Ljubljana, 4. aprila - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) opozarja, da je odnos do zdravnikov v predvolilnih soočenjih skrb vzbujajoč. Političnim kandidatom na volitvah v DZ so zato javno zastavili vprašanja v zvezi z družinskimi zdravniki, kadrovsko vrzeljo v zdravstvenih ustanovah ter kako obdržati izkušene zdravnike.