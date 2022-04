Na pročeljih v središču Ljubljane Vladimir Putin v ukrajinski krvi

Ljubljana, 4. aprila - V središču Ljubljane so nocoj na različne stavbe, tudi vladna poslopja, projicirali portret Vladimirja Putina, napolnjen s krvjo ukrajinskih borcev. Projekt, ki nastaja v sodelovanju s Fotopubom, je delo v Franciji živečega ruskega umetnika Andreja Molodkina. Njegovi prijatelji so zanj darovali kri, preden so se vrnili v Ukrajino.