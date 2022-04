V načrtu prostorska širitev Onkološkega inštituta Ljubljana

Ljubljana, 4. aprila - Zaradi vse večjih prostorskih potreb ob naraščanju pojavnosti raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana ob podpori ministrstva za zdravje načrtujejo prostorsko širitev, so predstavniki inštituta in minister napovedali v današnji izjavi. Dotaknili so se tudi novega državnega programa obvladovanja raka, ki je prešel v upravljanje inštituta.