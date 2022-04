V večjem delu Nemčije med nakupovanjem maske niso več obvezne

Berlin, 4. aprila - V večjem delu Nemčije danes v trgovinah prvič po približno dveh letih ni več treba nositi obraznih mask, saj so zvezni in deželni organi ublažili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Le v dveh zveznih deželah, Hamburgu in Mecklenburgu-Predpomorjanski, maske za zdaj ostajajo obvezne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.