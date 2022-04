Celjska in laška občina pripravljata drugo pomladno kolesarjenje

Celje, 4. aprila - Celjska in laška občina bosta v soboto izvedli drugo pomladno kolesarjenje od Celja preko Laškega do Rimskih Toplic. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala celjska podžupanja Breda Arnšek, gre za rekreativno in turistično kolesarjenje, dolgo 18 kilometrov. Laški župan Franc Zdolšek pa je za čimprejšnjo ureditev trase Rifengozd-Laško.