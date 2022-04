Muzeji z novo spletno akcijo Naprej v preteklost

Ljubljana, 4. aprila - Skupnost muzejev Slovenije ter služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije sta slovenske muzeje ponovno povezala v spletno akcijo Naprej v preteklost. Potekala bo do 10. aprila, tokrat pa jo povezujeta 150-letnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in 20. obletnica Poletne muzejske noči.