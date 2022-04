Ryanair v preteklem letu zabeležil rast števila potnikov

Dublin, 4. aprila - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je od lanskega do letošnjega marca zabeležil 11,2 milijona potnikov, potem ko so jih je v enakem obdobju leto prej našteli 500.000. So pa v družbi izpostavili posledice ruske invazije na Ukrajino; zaradi vojne so v mesecu dni odpovedali 2000 letov v in iz Ukrajine.