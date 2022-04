Po 32 letih nov državni rekord v teku na 24 ur

Koper, 4. aprila - Konec tedna je pod okriljem Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija in s podporo koprske mestne občine v Kopru potekalo tekmovanje SLO24 - tek na 24 ur, 12 ur, 6 ur in štafete. Kljub neugodnim vremenskim razmeram ob dežju in vetru je Luki Videtiču uspelo podreti 32 let star državni rekord v teku na 24 ur Dušana Mravljeta.