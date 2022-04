Podelili nagrade za najboljša spletna mesta domene .si

Ljubljana, 4. aprila - Na virtualni slovesnosti so v četrtek podelili nagrade netko 2022, za najboljše spletne strani, ki domujejo na nacionalni domeni .si. Nagrade so podelili v osmih kategorijah, obenem pa dodelili še dve posebni nagradi. Prejeli sta jih kinoteka.si naročnika Slovenska kinoteka za naj projekt ter agencija Enki za naj digitalno in oglaševalsko agencijo.