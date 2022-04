Korać: Vučić bo na koncu verjetno imel tudi večino v Beogradu, njegova zunanja politika bo drugačna

Beograd, 4. aprila - Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je na predsedniških volitvah v Srbiji zmagal že v prvem krogu, bo z oblikovanjem koalicij prišel do večine v parlamentu in beograjski skupščini, napoveduje Žarko Korać, bivši podpredsednik srbske vlade, psiholog in politični analitik. Vučićeva zmaga zanj ni presenečenje, saj je na televiziji vsak dan.