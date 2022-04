Snežne razmere v visokogorju

Pričakovano je, da se bodo predvsem v visokogorju danes še pojavljali snežni plazovi suhega snega. V nedeljo zjutraj in dopoldne je predvsem na izpostavljenih legah pihal tudi okrepljen severnik, ki je predvsem na južnih pobočjih okrog grebenov in sedel gradil klože. Tam se lahko že ob manjši obremenitvi sproži snežni plaz kložastega snega.

Tudi ob koncu tedna in v noči na ponedeljek je občasno še snežilo. V sredogorju je skupno od četrtka padlo do pol metra, v visokogorju pa tudi blizu enega metra novega snega, ki se je že nekoliko posedel. Presenetljivo je kar nekaj snega padlo tudi v pretekli noči, od 5 do 15 centimetrov. Večinoma je snežilo ob šibkem vetru, le v nedeljo zjutraj je na izpostavljenih mestih pihal okrepljen severnik, ki je na južnih pobočjih ustvarjal manjše klože, opasti in zamete. Nov sneg je večinoma suh, le v nižjih legah in v sredogorju se je včeraj čez dan nekoliko ojužil in ponoči pomrznil. Predvsem v visokogorju je precejšnja količina nesprijetega snega, ki se bo danes predvsem z dovolj strmih pobočjih še plazil.

Danes bo pretežno oblačno ter ponekod megleno, nekaj manj oblačnosti bo v vzhodnem delu naših gora. Predvsem zjutraj in zgodaj dopoldne bo ponekod občasno rahlo snežilo, popoldne bodo rahle padavine možne predvsem ponekod v zahodnih krajih. Pihal bo šibak jugozahodnik, ki se bo popoldne malce okrepil. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -3, na 2500 metrih pa okoli -8 stopinj Celzija.

V torek bo dokaj sončno, predvsem v zahodnih in južnih Julijcih ter v hribih severne Primorske in Notranjske bo zlasti dopoldne oblačno in pod okoli 1800 metri megleno, v visokogorju pa bo delno jasno. Občasno se bo oblačni sloj lahko pojavljal tudi na pobočjih zahodnih in osrednjih Karavank ter Kamniških Alp. Pihal bo večinoma šibak zahodnik ali severozahodnik. Občutno se bo otoplilo. Ničta izoterma se bo dvignila nad 2000 metrov. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 3, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija. Tudi v nadaljevanju tedna bo še vztrajala zahodna-jugozahodna vremenska situacija.

V sredo bo prehodno vlage nekaj manj. Vseeno bo več oblačnosti in tudi megle v hribih severne Primorske do grebena Bohinjskih-Tolminskih gora, drugod bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 4, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija.

Danes bodo razmere v gorah še povsem zimske. Zapade lahko tudi še kakšen centimeter snega. V torek pa se bo občutno segrelo. Znova bo nastopilo obdobje spomladanske situacije. Sneg se bo jutri čez dan zlasti na prisojnih pobočjih hitro ojužil in postal labilen. Z dovolj strmih pobočjih so pričakovani plazovi mokrega snega. Izjema bodo bolj senčne lege visokogorja, kjer pa bo še vedno nevarno za plazove suhega snega, predvsem okrog grebenov in sedel, kjer je nekaj napihanega snega. V noči na sredo bo sneg večinoma pomrznil, čez dan pa se bo znova ojužil. Razmere bodo nekaj časa ostale zahtevne in zlasti čez dan bo precej nevarno snežni plaz. Nevarnost snežnih plazov bo tako zjutraj in sprva dopoldne zmerna, druge stopnje, sredi dneva in popoldne pa bo nad okoli 1800 metri znatna, tretje stopnje.