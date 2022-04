Finance o Umarjevi napovedi gospodarskih gibanj (4. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Srečko Korber v komentarju Slabe novice lahko počakajo do volitev piše o napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) o poslabšanju letošnjih obetov gospodarske rasti. Po njegovem mnenju napoved prihaja v najbolj neprimernem času in da ni čudno, da je končala v vladnih predalih.