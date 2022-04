Mestna knjižnica Ljubljana vabi v svet avstrijske kulture

Ljubljana, 4. aprila - Mestna knjižnica Ljubljana je v tem tednu pripravila niz dogodkov, s katerimi bo popeljala v svet umetnosti in zgodovine Avstrije. S predavanji in drugimi prireditvami želi predstaviti bogato kulturno in naravno dediščino severne sosede ter njen vpliv in vpetost v skupni evropski prostor, so sporočili iz knjižnice.