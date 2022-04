Koroška s številnimi pripombami na operativni program za kohezijo

Dravograd, 4. aprila - Člani sveta koroške regije so na današnji seji v Dravogradu razpravljali o osnutku operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike do leta 2027. Po besedah predsednice Marijane Cigala so imeli številne pripombe. Med drugim bi radi nadaljevali z izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture ter opremljanjem industrijskih con.