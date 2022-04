Azijske borze večinoma pozitivno v nov teden

New York/Tokio, 4. aprila - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Nekaj optimizma so vlivala pozitivna gibanja konec minulega tedna na Wall Streetu, čeprav je precej negotovosti glede vpliva na prihodnjo gospodarsko aktivnost med vlagatelji povzročilo podaljšanje zaprtja javnega življenja v Šanghaju.