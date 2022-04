Jaklitscheva končala obisk pri Slovencih v Kanadi

Whistler/Vancouver, 4. aprila - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je konec tedna obisk pri Slovencih v Kanadi zaključila v Britanski Kolumbiji. V petek se je s Slovenci srečala v smučarskem središču Whistler, v soboto pa se je ministrica srečala z rojaki, ki se združujejo v Slovensko društvo Vancouver, so sporočili iz njenega urada.

Slovenska skupnost je v Whistlerju, ki jo je ministrica obiskala v petek, je številčno sicer majhna, vendar pa kar nekaj Slovencev tam dela sezonsko kot učitelji smučanja.

Slovensko društvo Vancouver, ki ga je ministrica obiskala v soboto, so tam živeči Slovenci ustanovili že leta 1958 z željo povezovanja rojakov, ohranjanja slovenskega jezika in tradicij.

Ministrico so s kulturnim programom sprejeli v društveni dvorani, kjer tudi sicer pripravljajo vse kulturne in družabne prireditve ter pouk slovenskega jezika.

Jaklitscheva je ob obisku izrazila veselje, da je lahko v družbi Slovencev v Kanadi. "Vsakič, ko se srečamo z našimi rojaki po svetu, gremo domov bogatejši. Bogatejši za izkušnjo ljubezni do slovenstva, do Slovenije, do slovenske kulture, do slovenskega jezika, do tega, kar smo," je povedala ministrica in se jim zahvalila, da predajajo bogastvo slovenske dediščine mlajšim rodovom, pa tudi za njihov izjemen angažma pred tridesetimi leti, ko je Slovenija postajala samostojna država.

Ob tej priložnosti so podelili zahvale in priznanja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Priznanje je za dolgoletno delo v Slovenskem društvu Vancouver in neutrudna prizadevanja pri poučevanju slovenskega jezika ter neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske misli in besede med rojaki v Kanadi je prejel Vilko Maček.