V Kostariki za novega predsednika izvolili Chavesa

San Jose, 4. aprila - Kostaričani so v nedeljo za predsednika države, ki jo pesti gospodarska in socialna kriza, izvolili konservativnega kandidata Rodriga Chavesa. Nekdanji predsednik Jose Maria Figueres, ki je državo vodil med letoma 1994 in 1998, je že priznal poraz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.