Zelenski ruske vojake označil za morilce, posiljevalce in roparje

Kijev, 4. aprila - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, potem ko so v mestih okoli Kijeva, od koder so se umaknile ruske sile, odkrili številna trupla civilistov, ponoči v video nagovoru dejal, da "se je na Ukrajino zgrnilo koncentrirano zlo". Ruske sile je označil za "morilce, mučitelje, posiljevalce in roparje, ki sami sebe imenujejo vojska".